Allein der Materialwert beträgt aktuell rund 1,9 Millionen Euro. Der Sammlerwert liegt noch höher. Gemeint ist „Big Phil“: Die größte Goldmünze Europas. Einen Vormittag lang war sie in der Volksbank in Altshausen ausgestellt, abends bei einem Vortrag in Ebersbach zu sehen.

Bei rund 37 Zentimeter Durchmesser und 31,103 Kilogramm Gewicht wäre es ein schwieriges Unterfangen, die stattliche Goldmünze unbemerkt aus dem Veranstaltungsraum der Bankfiliale zu schmuggeln. Dennoch behalten Sicherheitsmitarbeiter die Münze ganz genau im Auge.

Weltweit 15 Exemplare

„Es gibt für solche Ausstellungen ein Konzept, in das selbst ich nicht eingeweiht bin“, sagt Johann Gess von der Geschäftsführung des Münchener Edelmetalldienstleisters Pro Aurum. Denen gehört eins der weltweit 15 Exemplare der Goldmünze, wird als Werbebotschafter für Goldanlage in Banken gezeigt.

So wird nur verraten, dass „Big Phil“ mit bewaffnetem Sicherheitstransport ohne Zwischenstopp von München nach Altshausen gebracht wurde. Sich das Auto oder die Gesichter der Sicherheitsmitarbeiter zu merken, lohnt sich laut Gess nicht. Denn beides werde immer mal wieder gewechselt.

Anfassen verboten

Die Münze selber durften die Besucher nur mit den Augen bestaunen, anfassen war streng verboten. Wer sich traute, durfte aber einen echten Goldbarren in die Hand nehmen, oder besser in beide Hände. Denn satte 12,5 Kilogramm bringt der auf die Waage, auch wenn er nach außen eher unscheinbar an eine Packung Butterkekse erinnert. Der Sachwert: rund 750.000 Euro.

In dieser Größenordnung muss aber niemand denken, um Gold als Wertanlage in Betracht zu ziehen. Wer in physisches Gold investieren möchte, kann zum Beispiel die wohl bekannteste Münze wählen: den Krügerrand. Den gibt es aktuell für rund 1900 Euro bei einem Gewicht von 31,10 Gramm, also einer Unze.

Als Urform des Geldes genießt Gold ein hohes Vertrauen. Franz Schmid

„Als Urform des Geldes genießt Gold ein hohes Vertrauen“, sagt Franz Schmid, Vorstandsmitglied der Volksbank Altshausen. Seit rund fünf Jahren sprechen die Vermögensberater die Kunden wieder vermehrt auf Gold als Beimischung für ihre Geldanlage an. Einen Anteil von fünf bis zehn Prozent des Gesamtwerts empfehlen die Experten.

„Die Faszination für Gold liegt auch an der Wertsicherung über Generationen hinweg. Es gibt Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Inflation“, sagt Gess vom Goldhaus Pro Aurum. In den vergangenen 22 Jahren hatte es im Mittel neun Prozent Wertzuwachs pro Jahr.

Rational betrachtet also schon eins der besten Argumente, Gold als Anlage in Betracht zu ziehen. Dennoch erleben Volksbank und Pro Aurum immer wieder, wie hochemotional das Thema sein kann. „Oft stürzen sich die Menschen zum schlechtesten Zeitpunkt in den Goldkauf. Es steckt sehr viel Psychologie dahinter“, sagt Gess von Pro Aurum.

An manchen Tagen gebe es im Goldhaus in München rund 300 Käufe, an anderen 10.000 - etwa als Russland den Angriff auf die Ukraine begonnen hat. „Dann sehen die Menschen, dass bei uns eine Schlange steht, haben Angst, dass sie nichts mehr abbekommen, stellen sich mit an und kaufen mehr, als sie unter anderen Umständen getan hätten“, sagt Gess. Viel sinnvoller wäre es, stetig in das Edelmetall zu investieren.

Geschichte der Münze

Der Wiener Philharmoniker ist eine österreichische Münze, die 1989 erstmals im Handel angeboten wurde. Anfangs gab es ihn nur in Form von einer und einer Viertelunze. Mittlerweile gibt es auch andere Größen und mit anderen Edelmetallen. Gleich bleibt allerdings das Motiv mit den Instrumenten des berühmten Wiener Orchesters.

Die Sonderausgabe „Big Phil“ entstand 2004 zum 15-jährigen Geburtstag der Goldmünze. Sie besteht aus 31,103 Kilogramm Gold. Der Nennwert betrug damals 100.000 Euro. Entsprechend der Geburtstagszahl wurden 15 Exemplare hergestellt. Eine gehört dem Edelmetallhändler Pro Aurum, eine steht in der Wiener Nationalbank, die weiteren sind in Privatbesitz.