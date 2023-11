Altshausen

Emotionen pur beim Jahreskonzert

Altshausen / Lesedauer: 3 min

Die Geehrten des Musikvereins Altshausen. (Foto: Molet Fotografei )

Geschickt verpackt und gelungen thematisiert unter dem Motto „Kreuzfahrt auf dem Traumschiff MS Emotions“ haben die 62 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, perfekt gesteuert von „Kapitän“ Florian Strobel, am vergangenen Samstag ihr Jahreskonzert 2023 in der voll besetzten Turnhalle der HPV Altshausen dargeboten. Hervorragende Stückeauswahl, abwechslungsreiche Richtungen der Blasmusik, musiziert auf höchstem Niveau ‐ das zurecht begeisterte Publikum konnte einen wunderbaren Konzertabend mit dem Musikverein Altshausen in vollen Zügen genießen.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 14:03 Von: Roland Mutschler