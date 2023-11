Die Tischtennisfreunde Altshausen haben die Wende geschafft. Am vergangenen Wochenende schlug Altshausen den Tabellensiebten und Aufsteiger SV Amtzell mit 9:2. Amtzell hat es als Aufsteiger in die Verbandsliga wie erwartet schwer.

Amtzell spielte zunächst eine 2:1 Führung in den Doppeln heraus. Wigand/Leuprecht hatten mit 14:12 im Entscheidungssatz die Nase vorn gegen Strahl/Narr. Romer/Pudlo fügten Ocko/Busam eine 2:3-Niederlage bei. Nur Aumann/Müller gaben 0:3 gegen Wojtyla/Toth ab.

In den Einzeln dominieren die TTF

Doch in den nachfolgenden Einzeln zeigte sich die spielerische Unterlegenheit des SV Amtzell: Neun Einzel in Serie gingen verloren. Am ersten Paarkreuz erwiesen sich Jonas Strahl und Petr Ocko ihren Gegnern gegenüber als leistungsstärker.

Jonas Strahl siegte zuerst knapp gegen Felix Wigand (3:2), dann im Duell der beiden Spitzenspieler klar gegen Michael Romer. Petr Ocko holte zwei erfreuliche 3:1 Siege gegen Michael Romer und Felix Wigand. Auch am zweiten Paarkreuz dominierten die Tischtennisfreunde. Norbert Wojtyla verbesserte seine Einzelbilanz mit einem Erfolg gegen Kevin Leuprecht auf 8:2. Parallel kämpfte Christian Narr mit mutigem Spiel Gregor Pudlo 3:1 nieder. Am dritten Paarkreuz zeigte Kapitän Marco Busam seine bewundernswerte Nervenstärke beim 11:9 im Entscheidungssatz gegen Andreas Müller. Den Siegespunkt holte schließlich der überragende Gabor Toth (Einzelbilanz 8:1) mit einem glatten 3:0 gegen Jan Aumann.

Jetzt geht’s gegen Hinterbänkler

In den letzten drei Spielen der Vorrunde sind die Tischtennisfreunde Favorit gegen Rottenburg, Metzingen und Aulendorf, die sich alle in der Tabelle hinter Altshausen befinden. Dadurch wird es möglich, sich weiter nach vorne zu schieben. Mühringen (11:1), Böblingen (11:3) und Ergenzingen (10:2) werden jedoch schwer zu erreichen sein.

In der Landesliga steht Altshausens zweite Mannschaft jedoch mit 0:10 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Wegen Krankheit und Verletzung fehlten so viele Spieler, dass es nicht möglich war, gegen den TSV Erbach anzutreten, der sich mit diesem 9:0 Geschenk auf den neunten Platz verbesserte. Den Tischtennisfreunden stehen schwere Zeiten bevor.