An die Stelle im Schloss Altshausen ist Eberhard Fritz Anfang 1987 auf Umwegen gekommen. Einer seiner Professoren hatte ihn empfohlen. Der war selber zuvor als Archivar im fürstlichen Haus in Sigmaringen tätig gewesen und nannte bei einer Anfrage aus Altshausen seinen Studenten.

Zwar hatte dieser in Reutlingen eigentlich Lehramt für Geschichte und evangelische Religion studiert. „Aber das Land wollte mich nicht. Die Begründung war, dass ich nicht wissenschaftlich denken könne“, sagt der 66-Jährige mit einem Schmunzeln. Für eine Promotion und allerhand Veröffentlichungen hat es aber doch gereicht. Und für einen Ruf, der nicht nur in Historikerkreisen weit über Altshausen hinaus reicht.

Neben der fachlichen Qualifikation musste Fritz vor allem eins mitbringen: Verschwiegenheit und Verlässlichkeit. „Als Mitarbeiter im Schloss sind wir dicht an der Familie, müssen vertrauensvoll damit umgehen“, sagt der Archivar. Im Arbeitsalltag ging es aber vor allem um Aufgaben wie, die Bestände zu ordnen, Anfragen zu bearbeiten, die Leihgaben aus dem umfangreichen Kunstschatz der herzoglichen Familie zu verwalten, Führungen und Vorträge zu übernehmen. „Geschichte und Tradition sind unser Markenkern“, weiß Fritz aus seiner Erfahrung.

Wissenschaftlich unabhängig

Geforscht hat der 66-Jährige privat und dienstlich, Aufsätze etwa über die Organisation des württembergischen Hofes oder die Hofdomänenkammer verfasst. Aber auch Kapitel wie Zwangsarbeit durch das Haus Württemberg oder die Zeit des Nationalsozialismus hat er nicht ausgeklammert. „Als Archivar muss ich in der wissenschaftlichen Arbeit unabhängig bleiben“, betont Fritz.

Als einen der schönsten Teile seiner Arbeit nimmt er die festlichen Anlässe mit. Vor allem die Hochzeiten bleiben in wundervoller Erinnerung, musste dafür sogar als TV-Kommentator einspringen, um die adeligen Gäste zu benennen und über Hintergründe zu plaudern.

Gefallen hat dem 66-Jährigen aber auch die Zusammenarbeit mit den vielen Menschen und Institutionen. „Es gibt nicht so viele Adelsarchivare und nur einen für das Haus Württemberg. Das hat mir immer wieder Einblicke in eine besondere Welt verschafft“, sagt Fritz.

Nachfolgerin stammt aus Göppingen

Diese bekommt künftig Melanie Güttler. Sie ist 1983 in Göppingen geboren, hat an der Uni Heidelberg Mittlere und Neuere Geschichte sowie Politische Wissenschaft studiert. In ihrer Promotion hat sie sich mit Judenverfolgung und Mord im polnischen Tarnów beschäftigt, unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Seit Ende 2018 wohnt sie in Altshausen und kam aus historischem Interesse in Kontakt zu Fritz.

Die Begegnung nennt der Archivar einen absoluten Glücksfall. „Jemanden zu finden, der hier wohnt, fachlich qualifiziert und vertrauenswürdig ist, kam absolut gelegen“, sagt Fritz. Zumal die Halbtagesstelle nicht für jeden attraktiv sei, für Güttler als Mutter aber gerade gut passe.

Bestände digitalisieren

Die Nachfolgerin sieht den Reiz ihrer neuen Aufgabe vor allem im Archivwesen, mit dem sie sich einen neuen Horizont erarbeitet. Hinzu komme, tief in die Geschichte des Hauses Württemberg einzutauchen und etwa alte Schriften zu lernen, um manche Schätze aus dem eigenen Archiv überhaupt entziffern zu können. Aber es warten auch ganz neue Aufgaben: „Fast alles im Archiv ist in Papierform. Die Digitalisierung wird mich daher intensiv beschäftigen“, sagt Melanie Güttler.

Langweilig wird es aber auch Eberhard Fritz im Ruhestand nicht. Der 66-Jährige will am vierten Band zu seiner Reihe über den 30-Jährigen Krieg in Oberschwaben arbeiten. Aber aus Altshausen wird er sich verabschieden und mit Ehefrau Ute in seine frühere Heimat Metzingen ziehen.