CDU-Altshausen nominiert ihre Gemeinderatskandidaten

Die CDU-Altshausen hat am vergangenen Freitag ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni nominiert. Sie tritt mit drei Frauen und acht Männern an. Unter der Leitung des Landtagsabgeordneten August Schuler und dem Gast und Bundestagsabgeordneten Alex Müller wurden die Kandidaten von den anwesenden Mitgliedern einstimmig nominiert. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind (von links, Foto: CDU) Ramona Hepp, Frank Schlageter, Alexandra Kuhm-Heutele, Matthias Schmid, Martin Kiem, Tobias Metzler, Michael Amann, Patrick Trolliet, Ingrid Stadler, Matthias Binder und Thomas Strobel (nicht auf dem Bild).