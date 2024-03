Altshausen

Benefizkonzert der Reservistenkapelle Altshausen-Bad Saulgau

Altshausen

Das Programm der Reservistenkapelle Altshausen-Bad Saulgau beinhaltet laut Ankündigung die ganze Bandbreite der Blasmusik. (Foto: Roland Mutschler )

Das Benefizkonzert der Reservistenkapelle Altshausen-Bad Saulgau findet am Samstag, 9. März, um 20 Uhr in der Alten Remise im Schloss in Altshausen statt.