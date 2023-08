Auto fängt nach Unfall in Altshausen Feuer

Frontal sind zwei Fahrzeuge am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße kollidiert. Das teilt die Polizei mit. Eine 88–jährige Renault–Fahrerin wollte nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen und übersah dabei einen 19–jährigen entgegenkommenden Ford–Fahrer. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Renault fing nach dem Unfall im Motorraum Feuer, weshalb die Freiwillige Feuerwehr anrücken musste. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.000 Euro beziffert.