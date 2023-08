Altshausen

Aus drei Banken soll eine Bank

Gehen in Richtung Bankenfusion (von links): Franz Schmid (Vorstand),Willi Stadler (25 Jahre im Aufsichtsrat); Kai-Uwe Dienstdorf (BWGV); Hartwig Roth (Aufsichtsratsvorsitzender), Gerhard Weisser (Vorstand) (Foto: Herberth Gut )

Auf eine Reise in die Zukunft wurden über 300 Mitglieder und Gäste bei der Generalversammlung der Volksbank Altshausen eG in der Seebachhalle in Ebersbach–Musbach mitgenommen. „Drei Banken, ein Ziel — Heimat stärken“ heißt die Devise für den angestrebten Zusammenschluss der Volksbank Altshausen mit der Volksbank Bad Saulgau eG und der VR–Bank Riedlingen–Federsee eG zur VR Bank Donau–Oberschwaben.

