Die Gemeinde Altshausen hat ihre polizeiliche Umweltschutzverordnung aus dem Jahr 2008 aktualisiert. In der neuen Fassung verbietet diese die Fütterung von Tauben und Wildtieren. Darüber hinaus wurden Passagen zur Bekämpfung von Ratten wieder in die Verordnung aufgenommen.

Haltung von Bienen wird auch neu geregelt

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Änderung der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen der Hausnummern ‐ so der vollständige Titel. Grund für die Aktualisierung ist die Neufassung des Polizeigesetzes.

Die gemeindliche Polizeiverordnung musste an das neue Gesetz angepasst werden. Die anstehende Änderung nahm die Verwaltung zum Anlass, auch die Haltung von Bienen, das Verbot zur Fütterung von Wildtieren und die Pflege von Grundstücken im Innenbereich neu zu regeln.

Es gibt aber noch weitere Klarstellungen. Paragraf 13 verbietet, Hunde ins Freibad am Weiher mitzunehmen. Weitere Neuregelungen bei Hunden: Im bebauten Innenbereich sind Hunde an der Leine zu führen, ebenso im Bereich der Pumptrack-Anlage.

Besitzer von Grundstücken werden in Pflicht genommen

Neu ist das Fütterungsverbot für Tauben und wildlebende Tier wie Enten, Schwäne und Fische. Das Verbot gilt auf öffentlichen Verkehrsflächen, insbesondere auch im Bereich des Alten Weihers und in Grün- und Erholungsanlagen. Beim Aufstellen von Bienenkästen gilt nun die Regelung, dass Bienenstände an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich nur so aufgestellt werden, dass Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefährdet werden.

Damit wir gegen Nutzer und Eigentümer bestimmt auftreten können, um das Problem anzugehen, haben wir den Passus wieder aufgenommen. Hauptamtsleiter Dieter Heske

Besitzer von unbewohnten und unbebauten Grundstücken, die im Innenbereich liegen, verpflichtet die neue Polizeiverordnung, „jeweils rechtzeitig zur Verhinderung von schädlichem Samenflug und mindestens einmal jährlich von 15. Juni bis 15. Juli zu mähen“. In Abschnitt zwei ist klargestellt, dass die „naturnahe Gestaltung von Hausgärten“ davon unberührt bleibt.

Bekämpfung von Ratten als großes Thema

Bei der letzten Version war er herausgenommen worden, jetzt wurde er wieder in die Polizeiverordnung aufgenommen: der Abschnitt zur „Bekämpfung von Ratten“, samt den Schutzvorkehrungen bei der Rattenbekämpfung, etwa beim Auslegen von Gift. Altshausens Hauptamtsleiter Dieter Heske erklärte die neuerliche Regelung der Rattenbekämpfung per Polizeiverordnung mit Fällen aus der Vergangenheit, bei denen es notwendig gewesen sei einzuschreiten. „Damit wir gegen Nutzer und Eigentümer bestimmt auftreten können, um das Problem anzugehen, haben wir den Passus wieder aufgenommen.“