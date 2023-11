Auch ohne Petr Ocko haben die Tischtennisfreunde Altshausen am vergangenen Wochenende eine makellose Leistung gezeigt. Allerdings kam der SV Rottenburg, der erst ein Spiel (gegen Aulendorf) gewonnen hatte, ersatzgeschwächt nach Altshausen und stand folglich von Beginn an auf verlorenem Posten. Dass es allerdings ein 9:0 für die Tischtennisfreunde werden würde, das war zunächst keinesfalls zu erwarten.

Nach dem ersten Einzeldurchgang ist Schluss

In den Eingangsdoppeln stellte Altshausen die Weichen. Strahl/Busam (3:0 gegen Geske/Susok), Wojtyla/Toth (3:2 gegen Leske/Fischer) und Narr/Wojciechowski (3:0 gegen Welte/Schulz) holten die maximale Ausbeute. Spannend wurde es dann am ersten Paarkreuz in den Duellen der Spitzenspieler. Jonas Strahl kam zu einem aus TTF-Sicht erfreulich deutlichen 3:1 gegen Markus Leske. Parallel ließ Norbert Wojtyla der gegnerischen Nummer eins, Peter Fischer, mit 11:8, 11:5 und 11:9 keinen Satz.

Noch klarer hielt Christian Narr mit 11:8, 11:4 und 11:5 Tobias Susok in Schach, während Gabor Toth beim 3:1 gegen Martin Geske mehr Mühe hatte. Altshausen lag mittlerweile mit 7:0 in Führung. Doch Rottenburg war zu schwach besetzt, um eine schnelle Niederlage verhindern zu können. Marco Busam (11:2, 11:1, 11:1 gegen Sigrid Schulz) und Mateusz Wojciechowski (11:3, 11:2, 11:2) gegen Paul Welte sicherten das 9:0.

Altshausen ist Tabellenvierter

Der TTC Mühringen strebt mit 13:1 Punkten auf die Meisterschaft zu, gefolgt vom SV Böblingen (11:3), dem TTC Ergenzingen (10:4) sowie Reutlingen und Altshausen (jeweils 9:5). Nächste Woche geht es ohne Gabor Toth zum Tabellennachbarn Metzingen (6:6). Da wird sich entscheiden, ob die Tischtennisfreunde weiterhin in der Verfolgergruppe bleiben.

Altshausen II ist chancenlos

In der Landesliga musste der Tabellenletzte TTF Altshausen II gegen den Tabellenvierten SC Staig ohne seine Nummer eins Petr Novotny (Bilanz 6:2) sowie den immer stärker werdenden Hugo Bilgram antreten. Schon in den Doppeln ging Staig mit 2:1 in Führung. Nur Wojciechowski/Adams hielten Staigs Spitzenspieler Ugowski/Abele mit 3:1 nieder. Während Mateusz Wojciechowski gegen Sebastian Abele den Faden verlor (0:3), konnte Andreas Adams mit einer feinen Leistung Staigs Nummer eins Fynn Ugowski (3:1) schlagen. Beim Zwischenstand von 2:3 ahnte niemand, dass dies der letzte Punkt für die Tischtennisfreunde bleiben sollte.

In einem emotionalen Duell unterlag Thomas Wahl dem routinierten Hermann Aßfalg (1:3), Michael Scholz hielt gegen Philipp Aßfalg gut mit, konnte ein 0:3 jedoch nicht verhindern. Klaus Kramer kam mit dem schnellen Spiel von Lukas Aßfalg nur einen Satz lang zurecht (0:3) und Hardy Geiger knöpfte bei seinem ersten Landesligaeinsatz dem starken Armin Prohaska (Bilanz 8:1) sogar einen Satz ab (1:3). Zu Beginn der zweiten Einzelrunde unterlagen Mateusz Wojciechowski (2:3 gegen Fynn Ugowski) und Andreas Adams (11:13 im fünften Satz gegen Sebastian Abele).