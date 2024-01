Altshausen hat jetzt den Weitblick

Gemeinsam mit der Oberschwaben Tourismus GmbH wurde im Zuge der Erlebnisinszenierung ein „Weitblick“ als Atempause für Spaziergänger und Radfahrer in Altshausen etabliert. Die Installation unterhalb des Marktplatzes beinhaltet neben Sitzgelegenheiten auch ein Panoramaelement mit Blickpunktbestimmung und soll somit zur Verschönerung der Ortsmitte beitragen.

Abgebildet wurde der Marktplatz mit der barocken Schlossanlage und den benachbarten Gebäuden. In der Gemeinde Altshausen entstand ein Prototyp dieses Weitblicks, der in den kommenden Jahren auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden soll. Mit dem Pilotprojekt soll die Radwegeinfrastruktur in der Region verbessert und attraktiver gestaltet werden, um mehr gesundheitsbewusste Radtouristen in die Region zu lenken. Die Holzkonstruktion mit den angebrachten Acryltafeln wurde mit einem Fördersatz von 80 Prozent im Handlungsfeld Tourismus und Naherholung bezuschusst. Um den Tourismus nachhaltiger zu gestalten sind weitere Qualitätsverbesserungen entlang der Radwege angedacht.

Lena Schuhmacher von der Leader-Geschäftsstelle traf sich mit den Kollegen der Gemeindeverwaltung und des Verwaltungsverbandes zur Inaugenscheinnahme. Projektinitiator Hauptamtsleiter Dieter Heske erläuterte dabei die Entstehungsgeschichte und den angedachten Nutzen des Weitblickes.