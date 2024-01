Altshausen

Aktion zur Schonung von Ressourcen

Altshausen / Lesedauer: 1 min

Das Angebot an Bücher und Spiele fand das Interesse bei Isabell Hegna und Sohn Luca. (Foto: Eugen Kienzler )

War es das nasskalte Wetter, die beginnenden Fasnetsveranstaltungen oder mangelndes Interesse an diesem neuen Angebot im Sinne des nachhaltigen Handelns: Die Akteure des am vergangenen Samstag stattgefundenen Warentauschtages am Progymnasium hätten sich über mehr Resonanz gefreut.