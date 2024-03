58 junge Künstler im Haus der Impulse geehrt

Wie ideenreich Kinder und Jugendliche sich mit dem Themenkreis zur Nachhaltigkeit in der Gesellschaft auseinandersetzen, das zeigen die Ergebnisse des 54. Jugendmalwettbewerbs, an dem sich seit Jahrzehnten die Volksbank Altshausen beteiligt. „Der Erde eine Zukunft geben“ lautete die Aufgabenstellung, mit der sich 912 junge Künstlerinnen und Künstler intensiv beschäftigten. Dies teilt die Volksbank mit.

Spitzenreiter bei den Teilnehmern waren die Bildeinreichungen der Schulen aus dem Geschäftsgebiet Altshausen, in dem 451 Bilder zur Bewertung eingereicht wurden. Beteiligt haben sich die Grundschulen Fleischwangen, Ebenweiler, Ebersbach, die Herzog-Philipp-Verbandsschule und das Progymnasium sowie die Leopoldschule aus Altshausen und auch das Studienkolleg St. Johann in Blönried war mit vielen Malarbeiten dabei. Von diesen Werken wurden von einer fachkundigen Jury 58 Preisträger für ihre Leistungen herausgehoben. Diese Leistungen wurden jetzt im „Haus der Impulse“ der Volksbank Altshausen durch Bankvorstand Franz Schmid gewürdigt. Gekommen waren nicht nur die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch deren Geschwister, Eltern sowie Lehrkräfte aus den beteiligten Schulen.

„Wenn ich mir die Arbeiten ansehe und auch einen Blick in die Vergangenheit mit überaus erfolgreichen Preisträgern werfe, dann kann ich auf eine überaus kreative Jugend im Bereich unserer regional verwurzelten Bank stolz sein“, sagte Schmid in seiner Begrüßung. Den Teilnehmern biete dieser Wettbewerb Jahr für Jahr Raum für kreative Ideen, die sie in ihren Bildern eindrucksvoll präsentieren können. Auch in diesem Jahr zeigte sich wieder, dass die Themenstellung von den verschiedenen Klassenstufen vielfältig nachdenklich, aber auch optimistisch angegangen wurde.

Das Hauptthema, wie die Zukunft der Erde aussehen könnte, wurde als Aufgabe den Teilnehmern aus den Grundschulklassen eins bis vier gestellt. Für Arbeiten aus den ersten beiden Klassenstufen wurden 13 Preise ausgesprochen. Ebenso viele Preise gab es für die Teilnehmer aus dem dritten und vierten Schuljahr. Anspruchsvoll war die Themenstellung für die Klassen fünf bis neun. „Was ist Nachhaltigkeit für Dich?“ lautete die Frage, die künstlerisch beantwortet werden sollte. In dieser Kategorie wurden insgesamt 26 Preisträger ermittelt. Ein Sonderpreis wurde für die Teilnahme zu Gedanken „Verantwortung für den Erhalt der Erde“ vergeben. Dazu gab es noch fünf Preise für erfolgreiche Teilnahme am zugehörigen Preisausschreiben.

Alle 58 Preisträger erhielten als Anerkennung Urkunden und Geschenke von der Volksbank. Brigitte Fischer, Marketingverantwortliche des Altshausener Geldinstituts, erläuterte die kommenden Schritte beim Wettbewerb. Bei den jeweils Erst- und Zweitplatzierten werden deren Bilder an die Landesjury weitergereicht. Sie tagt im April und legt die Landessieger fest. Die besten fünf Landessieger werden dann Mitte Mai von einer Bundesjury bewertet.

Wer sich einen Eindruck über die Qualität der ausgezeichneten Bilder verschaffen will, hat dazu bis Ende April in den Geschäftsstellen der Volksbank in Altshausen oder bei der Geschäftsstelle in Ebersbach die Gelegenheit. Dort werden auf Großmonitoren die künstlerischen Werke der Schülerinnen und Schüler gezeigt.