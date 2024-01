20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11 Uhr auf der B 32 entstanden. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von Ingenhart kommend nach links in Richtung Altshausen auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den Dodge Ram eines 27-Jährigen, der auf der B 32 ebenfalls in Richtung Altshausen unterwegs war. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.