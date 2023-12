Altshausen schafft Sensation!

Am 12. Dezember wurden im Historischen Rathaus zu Köln die diesjährigen Gewinnerkommunen der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln ausgezeichnet. Die Trophäen übergaben der Kölner Beigeordnete für Mobilität Ascan Egerer und der nordrhein-westfälische Staatssekretär für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Viktor Haase. Die diesjährigen Rekordergebnisse gaben wieder Anlass zur Feierstimmung: Mehr als 1,1 Millionen Teilnehmende aus 2.836 Kommunen legten insgesamt 227 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück. So vermieden sie nicht nur knapp 37.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu einer Autofahrt, sondern setzten auch ein deutliches Zeichen für entschlossenen Klimaschutz und eine engagierte Radverkehrsförderung. Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Für Norbert Reinkober, Geschäftsführer des Zukunftsnetzes Mobilität NRW, ist ein Umdenken in der Verkehrs- und Stadtplanung notwendig: „Nach Jahrzenten der Fokussierung aufs Auto besteht im Verkehrssektor großer Aufholbedarf in Sachen Klimaschutz, Umgang mit Ressourcen und Flächenverbrauch. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, vor allem vor dem Hintergrund der Klimakrise, müssen wir aktiv werden und Mobilität neu denken. Stadtradeln bietet dabei für viele Menschen einen Eindruck, wie mobil sein auch funktionieren kann - dies muss sich nun auch in der Verkehrs- und Stadtplanung niederschlagen.“

Bürgermeister Patrick Bauser und Stadtradeln-Organisator Michael Epp konnten erneut den Preis für die beste Gemeinde in der Kategorie Städte und Gemeinden bis 10.000 Einwohner in Empfang nehmen. Eine große Ehre, bei der größten Radveranstaltung der Welt, den 1. Platz zu erzielen und das zum 4. Mal in Folge.

Bürgermeister Patrick Bauser: Ich bin sehr stolz auf die vielen Teilnehmer, auf die Firmen, Institutionen, Schulen und Kindergärten in Altshausen - wir konnten mit 324.000 Kilometern und über 1100 aktiven Radlern erneut mit großem Vorsprung diese Kategorie gewinnen. Die Gemeinde, mit den vielen motivierten Radlern*innen, zeigte auch in diesem Jahr, dass wir hier in Altshausen auf den richtigen Weg sind, wenn es um nachhaltige Mobilität und Umweltschutz geht. Riesig gefreut habe ich mich auch über den 1. Platz von unserem Gymnasium beim 1. SCHULRADELN in Baden-Württemberg, dieser Erfolg war noch das Ü-Tüpfelchen beim diesjährigen STADTRADELN.