Altdorfer Trachtengilde Weingarten vorweihnachtliche Feier

Am Freitag, 8. Dezember, fand die vorweihnachtliche Feier der Altdorfer Trachtengilde in Weingarten statt. Die Mitglieder trafen sich in gemütlicher Runde bei einem Abendessen. Vertreter der Stadt Weingarten, sowie Gründungsmitglied Jürgen Hohl lockerten den Abend mit feierlichen Gedichten auf. Zu später Stunde wurde der adventliche Abend aufgelöst mit Blick auf das kommende Jahr ganz nach dem Motto: „Rein in die Tracht, raus auf die Straße“. Auf dem Foto: Steffani Israel, Jürgen Hohl. Foto: Claudia Keller

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.