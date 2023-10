Altdorfer Trachtengilde beim Patrozinium in St. Maria

Eine Abordnung der Altdorfer Trachtengilde 1830 Weingarten nahm am Patrozinium Gottesdienst in der Marienkirche in Weingarten teil. Die Aufgabe der Gilde ist die Präsentation der in Weingarten ursprünglich heimischen Tracht aus der Zeit zwischen 1830 und 1860. Damals ging man in genau dieser Sonntagstracht zur Kirche ‐ die Frauen mit der großen Radhaube und die Herren mit Zylinder. Die über 200 Jahre alte oberschwäbische Radhaube ist Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Im Kirchenjahr steht die Präsenz beim Blutfreitag, bei der Prozession an Fronleichnam und bei den Kirchweihfesten der drei Kirchengemeinden an. Wir freuen uns sehr über neue aktive, wie auch passive Mitglieder ‐ jung und alt ‐ welche uns heimatverbunden und traditionsbewusst unterstützen möchten. Kontakt: Steffani Israel (steffani [email protected]).

