Albverein Ravensburg: Wanderangebote für die Gemeinschaft

Die Ortsgruppe Ravensburg des Schwäbischen Albvereins startet einmal mehr aktiv in das Wanderjahr 2024. In der 132. Jahreshauptversammlung im Gasthaus-Hotel „Ochsen“ präsentierte der Vorstand um die Vorsitzende Hannelore Blum den Veranstaltungs- und Wanderplan, der bereits seit Januar erste Wanderungen angeboten hatte. Über 40 Tages-, Halbtages- und Rad-Wanderungen, Wanderwochen und Kulturveranstaltungen werden vom Vorstand und den zehn Wanderführern ganzjährig gestaltet. Das öffentliche Wanderprogramm (www.ravensburg.albverein.eu) heißt Mitglieder und Gäste willkommen.

Unter den zahlreichen Mitgliedern und Gästen konnte Vorsitzende Hannelore Blum den Gauvorsitzenden Bodensee Franz Rimmele von der Ortsgruppe Altshausen sowie Stadtrat August Schuler als ehrenamtlichen OB-Stellvertreter begrüßen. Mit einem Team von engagierten Wanderführern starte man zuversichtlich in das Wanderjahr 2024, so Hannelore Blum. Die Ortsgruppe Ravensburg hat konstant 140 Mitglieder, die Finanzen des Vereins so die Rechnerin Anne Tönnessen und die Rechnungsprüfer sind bestens geordnet und verwaltet. Wanderwartin Doris Herzog berichtete über das Wanderjahr 2023 mit ca. 550 Teilnehmern und Gästen und den geleisteten Wanderstrecken von fast 700 km. Wegewart Alfons Pfeiffer ist verantwortlich für die Pflege und Beschilderung der 100 km an Wanderwegen, die der Ortsgruppe Ravensburg zugewiesen sind. Der klassische Wanderweg etwa durch den Hölltobel nach Schmalegg ist mit Trittsteinen und einem Brückenbauwerk wiederhergestellt, nach einem Murenabgang muss jedoch eine weitere Wegstrecke gesichert werden. Die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Verwaltungen und Bauhöfen der Städte und Gemeinden sowie dem Staatsforst wurde vom Wegewart besonders erwähnt.

Ehrungen der Jubilare

Vorsitzender Franz Rimmele (Bodenseegau) ehrte zusammen mit Hannelore Blum die Jubilare: Stadt Ravensburg (75 Jahre), Wolfgang Dietz (70 Jahre, Schwäbisch Gmünd), Jürgen Schlipf (60 Jahre, Schlier), Niklas Fischbach (25 Jahre, Ravensburg). „Unsere Mitglieder halten zugleich die Ortsgruppe lebendig und sichern seine Zukunft“, so die Vorsitzende Blum. Stadtrat August Schuler überbrachte für Oberbürgermeister Daniel Rapp und den Gemeinderat die Grüße und den Dank der Stadt Ravensburg. Er betonte das Miteinander und den Zusammenhalt im Verein sowie die gemeinsamen Wanderangebote.