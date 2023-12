Aktion Weihnachtsfreude an der Realschule Bad Waldsee

Passend zu unserem Jahresmotto „Eine Welt“, bei dem wir im Religions- und Ethikunterricht die Themenbereiche: Zusammen - Miteinander - Wir als Teil des Ganzen erarbeiten, unterstützten wir auch in diesem Jahr die Aktion „Weihnachtsfreude“ des Hilfswerks Hoffnung. Dafür sammelten unsere Schüler und ihre Familien in den letzten Wochen allerhand Dinge, die vielleicht im eigenen Haushalt nicht mehr gebraucht werden, die aber noch gut sind und anderen Menschen eine Freude machen können. So kamen viele Kisten mit schönen Spielsachen, Kleidungsstücken oder Nahrungsmitteln zusammen, die Helfer der Aktion Weihnachtsfreude am 9. November bei uns abgeholt haben. Diese Kisten wurden dann sortiert und dann nach Rumänien gebracht, zu Menschen, die hilfsbedürftig sind und durch unsere Kisten hoffentlich ein schöneres und freudigeres Weihnachtsfest erleben können. Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

