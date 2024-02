Aktion des GEB KiTa RV „Fight the Eltern-Taxi“

Seit 1. Dezember 2020 fördert die Stadt RV die Anschaffung von Lastenfahrrädern, Lastenpedelecs, S-Pedelecs und Elektrorollern. Auf Antrag kann eine Fördersumme von maximal 800 Euro erhalten werden. Seit 1. Januar 2023 werden zusätzlich Kinder- und Lastentransportanhänger gefördert. Die Förderung endet, sobald die Mittel ausgeschöpft sind und wurde für das Jahr 2024 verlängert. Der Gesamtelternbeirat Kindertagesstätten in Ravensburg (GEB KiTa RV) macht auf das Förderprogramm „Nachhaltig unterwegs“ aufmerksam. Die Förderquote liegt bei 30 Prozent der Anschaffungskosten eines Lastenfahrrads oder Lastenpedelecs, höchstens jedoch bei 800 Euro. Ebenfalls mit 30 Prozent werden die Anschaffungskosten für einen Kinder- und Lastenanhänger gefördert (maximal 250 €). Familien, die die Leistungsvoraussetzungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erfüllen, erhalten hierzu noch ergänzende Förderungen. Der GEB KiTa RV hat im Jahr 2023 eine Posteraktion „Fight the Eltern-Taxi“ an den Kindertagesstätten gestartet. Die Förderung wäre Ende 2023 ausgelaufen, wurde aber für dieses Jahr von der Stadt RV verlängert. Hier geht’s zum Online Formular: https://www.ravensburg.de/rv/umwelt-klima/foerderprogramme.php#

