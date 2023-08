Aktion des GEB KiTa RV „Fight the Eltern–Taxi“

Der Klimamobilitätsplan des Gemeindeverbands Mittleres Schussental (GMS) wurde im Juli 2023 veröffentlicht. In diesem Plan werden viele wichtige Maßnahmen und Elemente der notwendigen Verkehrswende genannt. Unter anderem wird auch die Problematik der sogenannten „Eltern–Taxis“ genannt (zum Beispiel für Schulen). Dieses Wort beschreibt das Phänomen, dass Kinder und Jugendliche in Form eines bequemen Transportservices von ihren Eltern in deren Fahrzeug zu ihren Bestimmungsorten wie Schule und KiTa gebracht werden. Ein anderes Modewort hierfür wird teils auch gerne verwendet: Generation Rücksitz.

Die Lösungen der „Eltern–Taxis“ sind in Schulen und Kindertagesstätten sicherlich unterschiedlich zu bewerten. Im Vergleich zu Schulkindern sieht der GEB KiTa RV aber für Eltern mit Kleinkindern und Geschwistern eine sehr gute Möglichkeit, den Weg zur KiTa mit einen Lastenrad oder Kinderanhängern zu gestalten, da KiTa Einrichtungen oft näher als Schulen zum Wohnort liegen (40 KiTas in RV) und diese Optionen von Kleinkindern sehr gerne und mit viel Spaß angenommen werden.

Hierzu macht der GEB KiTa RV auf das Förderprogramm „Nachhaltig unterwegs“: Zuschüsse für Lastenräder, Lasten– und Kinderanhänger, S–Pedelecs und Elektroroller der Stadt Ravensburg aufmerksam. Die Förderquote liegt bei 30 Prozent der Anschaffungskosten eines Lastenfahrrads oder Lastenpedelecs, höchstens jedoch bei 800 Euro. Ebenfalls mit 30 Prozent werden die Anschaffungskosten für einen Kinder– und Lastenanhänger gefördert. Maximal werden diese mit 250 Euro gefördert. Familien, die die Leistungsvoraussetzungen für das Bildungs– und Teilhabepaket erfüllen, erhalten hierzu noch ergänzende Förderungen.

Der GEB KiTa RV hat zudem eine jährliche Ersparnis von rund 300 Euro Benzingeld errechnet. Eine zusätzliche Posteraktion hat der GEB KiTa RV für diesen Sommer geplant. Die Förderung durch die Stadt RV wird Ende 2023 voraussichtlich auslaufen.

Hier geht es zum einfach auszufüllenden Förderantrag (online) der Stadt RV: www.ravensburg.de/rv/umwelt–klima/foerderprogramme.php#