Aikido-Verein in Rosenharz feiert 15-jähriges Jubiläum

Vor ziemlich genau 15 Jahren haben eine Handvoll Freunde der japanischen Kampfkunst AIKIDO einen eigenen Verein gegründet, den Aikido-Hegenberg e.V., so benannt nach seinem Gründungsort. 2017 verlegte der Verein sein Dojo (= japanisch: Schule, Übungsstätte) nach Rosenharz (Bodnegg), wo er schnell feste Wurzeln schlug und Anlaufpunkt für Aikido-Interessierte auch aus der weiteren Region wurde. Der gute Gruppengeist sorgte schließlich dafür, dass der Verein auch die Corona-Jahre, in denen nur selten trainiert werden konnte, gut überstand. Mit großem Schwung startete der Verein nun in das Jubiläumsjahr 2024. Im Jan. wurde der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt (s. Foto), im Feb. ein erfolgreicher Schnupperkurs angeboten. Geplant sind auch Gastlehrgänge mit externen Aikido-Meistern. Für Ende Mai kommt als besonderes Highlight Shihan Donatella Logario (7. Dan, Italien) nach Rosenharz, und Anfang Juni lädt der Verein zu einem gemeinsamen Jahrestraining im Verband Stiftland Aikido.

Aikido ist eine aus Japan stammende, friedvolle Kampfkunst, die in den vergangenen Jahrzehnten auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. So gibt es allein in der Bodensee-Region über zehn Aikido-Dojos. Hervorgegangen aus der japanischen Kampfkunst-Tradition des Budo steht Aikido nicht nur für das Erlernen von Kampf- und Selbstverteidigungstechniken, sondern mehr noch für eine Philosophie und eine Lebenshaltung, die das harmonische, achtsame und friedvolle Miteinander als Weg und Ziel versteht.

Probetraining und Einstieg sind nach vorheriger Anmeldung jederzeit möglich. Mehr Infos unter www.aikido-hegenberg.de Kontakt: Michael Hagmann Mobil: 0179 / 219 75 48 [email protected]