Agenda EINE WELT RV unterstützt Waisenhaus in Afghanistan

Der Verein Agenda EINE WELT RV hat am 30. September im Rahmen seines Projekts „Engagement gegen den weltweiten Hunger“ den 2. Aktionstag auf dem Gespinstmarkt durchgeführt. Vor dem Weltladen war einiges geboten: Singen der Kakadu -Kinder (Kuppelnauschule), temperamentvolle Trommler aus Togo, Kaffee- und Losverkauf und Infostände von acht Initiativen wie Oma und Opas for future, Kinderregenwald, Solidarische Landwirtschaft, Foodsharing, u.a. Auch in finanzieller Sicht war die Veranstaltung erfolgreich.

Durch die Sammelaktion der Kakadu-Kinder sowie durch den Verkauf von Losen kamen knapp 2.000 Euro zusammen. Dieser Betrag wurde offiziell im Weltladen von Herr Helfried Wollensak (AEW-Vorstand) an den Verein Impuls Afghanistan übergeben, vertreten durch Herrn Wahid Akbarzada. Der Verein Impuls Afghanistan hat es sich zur Aufgabe gemacht, afghanische Mädchen zu fördern und Waisenkindern zu helfen. Mit dieser Spende wird konkret ein Waisenhaus unterstützt.

Wir danken herzlich allen Spendern, Unterstützern und Helfern.