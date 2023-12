Agenda EINE WELT RV sammelt Lebensmittel für die Tafel

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt knapp 70 Klappkisten voller haltbarer Lebensmittel für den Ravensburger Tafelladen kamen bei der Sammelaktion des Vereins Agenda EINE WELT Ravensburg (AEW) zusammen. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Träger der Tafel, sammelten 10 Erwachsene und 16 Schülerinnen und Schüler von vier Ravensburger Schulen Lebensmittelspenden für sozial Bedürftige. Die SMV des Welfen-Gymnasiums hat diese Aktion tatkräftig unterstützt.

Am Samstag, den 2. Dezember nahmen die Freiwilligen von 10 bis 15 Uhr an drei Supermärkten - in der Weststadt, der Südstadt und in der Stadtmitte - die gespendeten Lebensmittel entgegen. Vor dem Einkauf erhielten die Menschen einen Flyer mit Informationen zur Aktion „Kauf eins mehr“ sowie einer Liste mit den benötigten - und vor allem nicht schnell verderblichen - Lebensmitteln.

Besonders gefragt waren Nudeln, Mehl, Reis, H-Milch, Tee und Kaffee sowie Konserven aller Art. Aber auch Hygieneprodukte und der ein oder andere Schokoladennikolaus fanden ihren Weg in die Einkaufswagen. Immer wieder holten ehrenamtliche Fahrer der Tafel die gefüllten grünen Kisten ab und brachten diese direkt in den Tafelladen in der Herrenstraße. Dort wurde fleißig sortiert und die gespendete Ware direkt in die Regale geräumt.

Sigfried Müller, Leiter der Tafel, schrieb an den AEW-Vorstand: „Nach grober Schätzung der gesammelten Waren und Zählung aller Spendendosen war der heutige Tag ein voller Erfolg, für den ich mich, im Namen der Ravensburger Tafel, bei Ihrem Team bedanken möchte. Es wurde ein Warenwert von rund 3500 Euro und ein Spendenaufkommen von 1078,80 Euro erzielt.“

„Wir sind überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft und froh, dass die Aktion so erfolgreich verlief“, so Klaus Dorbath, Vorstandsvorsitzender der AEW und Initiator der Aktion. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Lebensmittel-Sammelaktion wiederholt werden sollte.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer erhielten an jenem Tag großen Zuspruch aus der Bevölkerung und immer wieder wurden nicht nur wertvolle Lebensmittel an den Sammelstellen abgegeben, sondern Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit der Agenda EINE WELT RV und der Tafel ausgedrückt.