Die Heimat- und Kinderfestkommission Weissenau hielt ihre Jahreshauptversammlung im Fanfarenheim in Weissenau ab. Beim Rückblick durch den 1. Vorsitzenden Wolfram Miller konnte zufrieden auf das vergangene Fest zurückgeblickt werden. Besonders hervorgehoben wurde ein neues Event: Das Traktorwettziehen der Schulkinder am Samstag. Das Hauptthema in der diesjährigen Versammlung war eine Änderung der Führungsspitze nach vorausgegangene außerordentlicher Hauptversammlung im Dezember für eine Satzungsänderung. Statt eines Vorsitzenden mit drei Stellvertretern wurde die Vereinsspitze auf drei gleichberechtigte Vorstandschaftsmitglieder umgestellt. Gewählt wurden hierfür die bisher amtierten Stellvertreter Petra Demario, Klaus Maier sowie Rainer Ade. Als Kassier wurde Daniel Müller in seinem Amt bestätigt und Lara Demario als Schriftführerin neu gewählt. Die Kassenprüfer Herbert Halder und Holger Zumbrunnen wurden in ihrem Amt bestätigt. Ein erfolgreiches Fest lebt von neuen Ideen. So wird z.B. das 50-jährige Jubiläum des Fanfarenzuges Weissenau ein großer Bestandteil des kommenden Festes sein.

