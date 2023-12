Am Samstag, 2. Dezember, fand erstmalig das Adventspaddeln der Pink Paddling Gruppe Bad Waldsee statt. Starke Schneefälle erschwerten den Zugang zum Bootshaus und zum Stadtsee.

Aufgrund dieser widrigen Umstände musste zunächst der Weg zum Bootshaus frei geschippt werden, bevor das Drachenboot aus der Bootshalle durch tiefen Schnee in Richtung See gezogen werden konnte. Unter Einsatz aller vorhandenen Personen und Kräfte war dies fast unmöglich. Aber an ein Aufgeben war nicht zu denken. Pink Power!

Endlich war das Boot im Wasser. Bei Schneefall und herrlicher Kulisse war dies atemberaubend und wunderschön. Die Paddlerinnen drehten mit dem Boot mehrere Runden auf dem Stadtsee, was einige Spaziergänger rund um den Stadtsee lächelnd, winkend und fotografierend wahrnahmen. Das pinke Drachenboot und die pinken Nikolausmützen der Paddlerinnen waren weithin am verschneiten Uferweg sichtbar.

Gutgelaunt und zufrieden kehrten Boot und Paddlerinnen zurück ins Bootshaus. Was für ein Abenteuer, das sicherlich nächstes Jahr wiederholt werden wird. Der gemütliche Ausklang dieser besonderen und spektakulären Bootsfahrt fand im Bootshaus bei Tee und Gebäck statt.