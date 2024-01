Adventskonzert der Chöre „FUNtastik“ und „Young voices“

„Eine kirchenmusikalische Stunde, die sowohl musikalisch als auch choreografisch uns als Zuhörer zutiefst berührte und ob seiner Intensität bis ins Innerste bewegte“, war eine der Rückmeldungen aus dem Publikum zu dem Adventskonzert der „Young voices“ in der Pfarr- und Schlosskirche Altshausen. In diesem Jahr waren der Chor „FUNtastik“ aus Weingarten die kongenialen Partner. Der Zuspruch zu den beiden Konzerten, bereits am Vorabend des 3. Advents traten die beiden Chöre in der Kirche St. Maria in Weingarten auf, war überwältigend. Die einen Platz gefunden hatten, wurden von Pfarrer Christof Mayer mit auf Advent und Weihnachten hnführenden Worten begrüßt.

Mit dem festliches Introitum „Adventsfanfare“, eröffneten die beiden Chöre von der Orgelempore aus mit erfüllenden Harmonien und im eindrucksvollen Wechselspiel mit Orgel und Trompete die adventliche Stunde. Von der adventlichen Kantate „Macht die Tore weit“ über „Lass dich auf die Freude ein“ bis „Prepare the way“ und „Processional for advent“ reicht die musikalische Bandbreite der Sängerinnen und Sänger um Simone Dangel, die wieder mal mit ihrer gepflegten Gesangskultur überzeugten. Ein Hinhörer dabei das „We are not alone“, bei dem die Männerstimmen für die rhythmische Energie sorgten und die Sopransolistin Evi Singer in sanften anhaltenden Linien die Botschaft „Wir sind nicht allein“ interpretierte. Wirkungs- und Stimmungsvoll dann das „Zünd a Licht für di an“, ein Lied aus dem alpenländischen Genre, von beiden Chören verteilt im verdunkelten und in adventlichem Violett getauchten Kirchenraum vorgetragen. Mit dem Adventslied „Maria durch ein Dornwald ging“, dem „Praise the Lord“ und dem schwedischen „Jul, jul, strolande jul“ bewiesen „FUNtatstik“ mit ihrer Chorleiterin Gabi Frick ihr breit angelegtes Repertoire. Auf die Zielgerade auf Weihnachten einleitend, das „Weihnachtswiegenlied“, der bei keinem Adventskonzert der Young voices fehlende Klassiker „O Holy night“ und dem Lied der Hoffnung auf Frieden „One day“ waren das fulminante Finale der über 100 Sängerinnen und Sänger beider Chöre. Versierte Partner des Abends waren Gerlinde Rief-Siegle und Carolin Schlegel am Klavier, Julia Jäger Querflöte, Justin Büg und Julian Fleischhauer, Percussion sowie Ernst Rimmele, Trompete. Die begeisterten Zuhörer honorierten die gelungene Teamarbeit aller Beteiligten mit großem Beifall.