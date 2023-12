Adventsfrühschoppenkonzert begeistert Zuhörer

Am zweiten Adventssonntag veranstalte der Musikverein Reute-Gaisbeuren ein Adventsfrühschoppenkonzert in der vorweihnachtlich geschmückten Bad Waldseer Stadthalle. Die Gäste kamen in Scharen, um dieses nach langer Zwangspause erste Frühschoppenkonzert mitzuerleben. Dirigent Erich Steiner und sein sechzigköpfiges Blasorchester hatten ein breitgefächertes und hochkarätiges Programm einstudiert, bei dem für alle Vorlieben der Zuhörerschaft etwas dabei war. Zu den zahlreichen Besuchern zählten unter anderem Bürgermeisterin Monika Ludy sowie Ehrenvorstand Rudi Heilig. Mit dem Marsch „Abel Tasman“ startete das Konzert gleich schwungvoll, bevor die „Weinkellerpolka“ das Herz aller Polkafreunde höherschlagen ließ. Bei John Miles’ „Music“ zeigte das Blasorchester die ganze Bandbreite des Klangkörpers. David Wolfgang brillierte als Solist auf dem Altsaxophon beim nach der Londoner „Baker Street“ benannten Welthit. Riesigen Applaus gab es für das Gesangsduo Sabine & Uwe bei dem einstigen Ernst Mosch Polka-Hit „Kannst du Knödel kochen?“. Die beiden Solisten Peter Brändle und Gerolf Maucher berührten mit ihren Pikkolotrompeten das Herz der Besucher in der Stadthalle mit ihrem perfekt vorgetragenen „The Rose“, das unter die Haut ging. Mit „Jumpin’ At The Woodside“ von Count Basie und „Let it be“ von den Beatles intonierten die Musiker auf der Bühne nochmals zwei Welthits zur Freude der Gäste. Zum Abschluss hatte Dirigent Erich Steiner mit dem „Graf Zeppelin Marsch“ nochmals einen Traditionsmarsch für die Freunde der Blasmusik ausgesucht. Nach langanhaltendem Beifall durften sich die Zuhörer dann auch noch über den Marsch „Jubelklänge“ freuen. Nach weiteren Zugaberufen verabschiedeten sich die Musiker mit den besten Wünschen für eine besinnliche Advents- und gesegnete Weihnachtszeit sowie der Hoffnung auf Frieden in unserer Welt mit dem Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, gespielt vom Orchester und gesungen von 300 begeisterten Zuhörern.

