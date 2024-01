Adventsfeier am Studienkolleg St. Johann Blönried

In diesem Jahr hat das Gymnasium in Blönried eine liebgewordene Tradition aufgegriffen. Am Abend des 21. Dezember fand in der Kirche des Studienkollegs „eine Stunde Advent“ statt. Dabei gestalteten die vielfältigen musikalischen AGs und Schulseelsorger David Bösl ein festliches Programm für eine vorweihnachtliche Feier.

Den Auftakt machten die Schulchöre unter der Leitung Herbert Wenzels zusammen mit dem Lehrerchor mit dem Choral „Freue dich, Welt, dein König naht“. Schulleiter Marc Grünbaum, der selbst im Lehrerchor mitsingt, begrüßte daraufhin die zahlreichen Gäste in der voll besetzten Kirche. Sein Dank galt allen Mitwirkenden und insbesondere den Leitern der Musik-AGs: Herbert Wenzel, der die Chöre leitet und auch die Gesamtorganisation des Konzertes innehatte, Severin Hänsler als Leiter der Bläserklasse, der Unterstufenband und der Big Band, Alexander Spindler, der das Streichorchester leitet und Konstantin Müller, dem Leiter der Technik-AG, ohne die auch dieses Konzert nicht möglich gewesen wäre.

Das musikalische Programm bot viel Abwechslung. Vom geistlichen Lied bis zum jazzigen Big-Band-Sound, von der Klassik bis zum Popsong präsentierten die Musikerinnen und Musiker aller Ensembles ein weihnachtliches Festprogramm.

All diese Ensembles und zahlreiche Solistinnen und Solisten von der fünften Klasse bis zur Abiturientin bescherten ihrem Publikum eine unvergessliche Stunde mit besinnlichen, fröhlichen und berührenden Momenten. Schulseelsorger David Bösl gab am Anfang und am Ende der Feier Impulse mit Geschichten und Gedanken zur Weihnachtszeit, in der wir unseren Glauben spüren, Poesie und Liebe in unser Leben hereinlassen dürfen. Der besondere Geist dieser Adventsfeier zeigte sich auch in der aktiven Teilnahme ehemaliger Schülerinnen und Schüler, einiger Eltern und dem gemeinsamen Musizieren von Klein und Groß. „Eine Stunde Advent“ machte Schulgemeinschaft erlebbar und erfreute die Herzen der Zuhörerschaft.