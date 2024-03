Advents-Los-Kalender: Hauptgewinn übergeben

Die glückliche Gewinnerin des Hauptgewinns des Advents-Los-Kalenders des Round Table 37 Ravensburg hat am Montag ihr neues Fahrrad in Empfang genommen. Das hochwertige E-Bike im Wert von knapp 2.000 Euro wurde von 18 Grad Bikestore in Ravensburg gespendet, einem Fachgeschäft für Fahrräder und Zubehör.

Der Adventsloskalender des Round Table Ravensburg ist eine jährliche Aktion, bei der 104 attraktive Preise verlost werden. Alle Erträge gehen zu 100% an soziale Zwecke in der Region. Insgesamt wurden Preise im Wert von 13.500€ verlost.

„Ein großer Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern! Ohne die Unterstützung der vielen Unternehmerinnen und Unternehmer aus Ravensburg und natürlich den Käuferinnen und Käufern unseres Adventsloskalenders könnten wir unsere schnelle und unbürokratische Hilfe über das Jahr hinweg nicht finanzieren. Wir können da unter die Arme greifen, wo andere Hilfe evtl. zu lange dauert,“ so Alexander Bentele diesjähriger Präsident des Round Table Ravensburg.

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem die Tafel Ravensburg, der Hospizverein Ravensburg und die viele weitere Vereine, Familien und Aktionen unterstützt.