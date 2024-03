Adrien Wagner folgt Roland Paul nach

Im Mai 1991 gründete Roland Paul an der Edith Stein, Schule zusammen mit fünf Schülerinnen der Klasse 11, nach dem Erscheinen des Berichtes „Der Regenwald von Monteverde ist in Kinderhand“ am 9. April in der „Schwäbischen Zeitung“ - das „Kinderregenwald-Team“. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2014 führte er mit „Regenwaldkindern“ und anderen Schülergruppen aus der Region unzählige Aktionen durch, um Spendengelder für den Erhalt und die Vergrößerung der „Kinderregenwälder“ in Costa Rica zu sammeln. Neben dem Spendensammeln war die Pflanzung von Streuobst-Hochstammbäumen in Oberschwaben sein großes Anliegen. Seit 1996 engagierte er sich zusätzlich im Vorstand des Vereins als Schriftführer. 2012 übernahm er den Vorsitz im Verein, als der Posten vakant wurde. Roland Paul wird weiterhin im Vorstand als Schriftführer tätig sein und Albert Ehinger ersetzen, welcher bei der aktuellen Wahl nicht mehr für diese Aufgabe kandidierte. Mit der Übergabe der Vereinsführung in jüngere Hände ist das Fortbestehen des Vereins und somit auch das weitere Gedeihen des „Ewigen Waldes der Kinder“ in Costa Rica - Roland Pauls Herzensangelegenheit - gesichert.

Bei der aktuellen Sitzung gab der Noch-Vorsitzende nach der herzlichen Begrüßung der Anwesenden zunächst einen Überblick über das geschehen in den Projektgebieten. Dem „Ewigen Wald der Kinder“ konnte mit dem Erwerb des „Cruz Madrigal Eigentums“ ein 54,8 Hektar großes Areal angegliedert werden, was auch durch Spenden aus Deutschland ermöglicht wurde.

Anschließend folgten Berichte über die lokalen Aktivitäten der Vereinsmitglieder und ein besonderer Dank den zahlreichen Förderern.

Nach der Entlastung der Vorstandsmitglieder folgten die Neuwahlen. Zum neuen Vorsitzenden wurde Adrian Wagner gewählt, Agnes Lutz bleibt Zweite Vorsitzende, Josef Dietenberger folgt Katja Kösler nach und Kassenprüfer bleibt Linus Ermler.

Sehr herzlich bedankte sich Roland Paul bei Katja Kösler und Albert Ehinger jeweils mit einer Orchidee und einer Flasche des neu abgefüllten Proseccos der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg für die sehr vertrauensvolle und umfangreiche Zusammenarbeit.