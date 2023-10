Bis jetzt, Mitte Oktober, erfreuten die Ackerblühstreifen im Haistergau vor allem Wanderer und Spaziergänger durch die bunte Blumenpracht. Hiesige Landwirte unterstützten auch 2023 das Ackerblühstreifenprojekt im Landkreis Ravensburg.

Seit etlichen Jahren schon gehört beispielsweise das Team des St. Georghofs, hier in Haisterkirch auch als „Zundel-Hof“ bekannt, zu diesen Projektunterstützern. An dem viel begangenen Weg vom Sportplatz zur „Gott-Vater-Kapelle“, waren solche Ackerblühstreifen angelegt worden. Jetzt kann man immer noch einen Reststreifen direkt vor der an markanter Stelle gelegenen „ Gott-Vater-Kapelle“ bewundern.

Die Rundkapelle, die hier im Volksmund auch „Spitze-Kapelle“ genannt wird, ist vor allem an den Wochenenden Ziel etlicher Menschen. Erkennbar ist dies an den angezündeten Opferkerzen. Irmgard Nüßlein (Kapelleninnere) und Franz Brauchle (Außenanlage) kümmern sich ehrenamtlich darum, dass diese Kapelle bestens gehegt und gepflegt wird.

Wer sich an den sonnigen Tagen etwas Zeit nahm, konnte beobachten, wie beliebt diese Ackerblühstreifen bei Insekten aller Art sind. Auch das Summen und Brummen von Bienen, Wespen, Hummeln und sogar Hornissen war unüberhörbar.

Das vielfältige Blumensortiment gewährte einen prachtvollen Anblick in den Sommer- und jetzt noch in den Herbstmonaten. Vor allem die hoch gewachsenen Sonnenblumen mit ihren leuchtenden Köpfen überragten die übrigen Blumenarten und erfreuten die Vorbeigehenden schon von weitem.

Auch die Vögel erfreuen sich am Körnervorrat der Sonnenblumen und an den Samenteilen der verschiedensten Blumenarten. Denn selbst im Winter finden sie hier Nahrung und dies in der freien Natur.

Zwar ist die Farbenpracht inzwischen verschwunden, aber der Segen mit dem Samenvorrat bleibt nahe der Kapelle erhalten und somit eine willkommene Nahrungsquelle für die Vogelwelt.