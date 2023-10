Achtklässler*innen auf Spurensuche mit Agnieszka Brugger

Am 5. Oktober konnte ein langersehntes Projekt des Ausschusses „Schule ohne Rassismus“ am Albert-Einstein-Gymnasium mit der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger der Partei Bündnis 90/Die Grünen verwirklicht werden.

In Verbindung mit dem Gemeinschaftskundeunterricht der Klassenstufe acht begaben sich alle Achtklässler*innen mit den für das Projekt verantworlichen Jahrgansstufenschüler*innen Sophie Hunn, Jazlyn Nguyen und Luca Schuth, begleitet von Schulleiterin Frau Brunke-Kullik und den Gemeinschaftskundelehrer*innen, auf Spurensuche in Ravensburg: Was gab es hier über Menschenrechte zu erzählen und entdecken?

Nach einer kurzen Einführung in das Thema Menschenrechte unter den Arkaden der Schule machte sich die Gruppe auf den Weg in die Ravensburger Altstadt, wo am ersten Erzählpunkt, dem Grünen Turm ‐ Schauplatz mittelalterlicher Hexenverbrennungen und Folter ‐ Agnieszka Brugger dazustieß und den Schüler*innen das Verbot von Folter und körperlicher Unversehrtheit näherbrachte. Die Abgeordnete berichtete von aktuellen Problemen, zum Beispiel wo Folter auf der Welt immer noch als Druckmittel und Instrument genutzt wird.

Die zweite Station, das Museum Humpis-Quartier, wurde aufgrund der aktuellen Sonderausstellung über Geschlechterrollen im Wandel gewählt. Hier berichtete Frau Brugger über ihr Engagement in diesem Projekt sowie ihr Mitwirken im Verteidigungsausschuss des Bundestags.

Die Schüler*innen waren am Thema Menschenrechte äußerst interessiert und konnten durch den gemeinsamen, persönlichen Rundgang mit der Abgeordneten auch neue Eindrücke von der Politik gewinnen.

Der Ausschuss „Schule ohne Rassismus“ dankt Agnieszka Brugger herzlich dafür, dass sie sich Zeit genommen hat, während des Stadtrundgangs persönlich und überzeugend über Menschenrechte und Politik zu informieren. Danke für die freundliche Kooperation mit dem AEG und die gelungene Umsetzung des Projekts!