Achtes Frühschoppen vom VdK OV Weingarten

Die Vorsitzende Karin Maucher begrüßte die zahlreichen Mitglieder und Besucher zum achten Frühschoppen. Der Biergarten vom Gasthaus Rössle war bis auf wenige Tische voll besetzt.

Für unsere verstorbenen Mitglieder haben wir uns für eine Schweigeminute erhoben. Unsere Hausmusik, die Combo 19 unter der Leitung von Herrn Stefan Miehle, die uns schon viele Jahre begleitet bei unserem Fest und an der Weihnachtsfeier, hatte wieder ein tolles Programm auf Lager. Die fetzige Musik brachte eine tolle Stimmung auf.

Es wäre schon der zehnte Frühschoppen, aber durch die Corona–Pandemie musste er zwei Mal ausfallen. Zwei Mal haben wir auf dem Gelände der Firma vom Autohaus Miehle in Weingarten gefeiert. Leider war es immer viel Arbeit und so waren wir jetzt schon zum sechsten Mal im Gasthaus Rössle und freuen uns, dass wir hier eine tolle Lokalität haben und feiern können. Wir danken der Familie Flaitz, dass sie die Musiker immer verköstigt. So ging ein schöner heißer Sommertag zu Ende und die Mitglieder freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt die Musi spielt.

Der VdK ist Deutschlands größter Sozialverband mit über 2,1 Millionen Mitgliedern und allein 260.000 Mitgliedern in Baden–Württemberg. Wir stellen den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Handelns und machen uns für alle stark, die nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Gegliedert in die drei Säulen Sozialrecht, Sozialpolitik und Solidargemeinschaft, setzen wir uns vor Ort für die Wahrung der sozialen Rechte ein.

Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge, sind überparteilich, unabhängig und gehören keiner Glaubensgemeinschaft an. Mit 35 Beratungsstellen in Baden–Württemberg sind wir auch in Ihrer Nähe. Fachkundige JuristInnen beraten und vertreten unsere Mitglieder vor Behörden und Sozialgerichten. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die sozialen Sicherungssysteme erhalten bleiben. Heute und in Zukunft. Der Ortsverband Weingarten hat insgesamt 855 Mitglieder.