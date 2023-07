Achtalschule Baienfurt zu Besuch in St. Avertin

Wir, der Französischkurs der Jahrgangsstufe 7 der Achtalschule in Baienfurt, verbrachten Ende Juni sechs wunderbare Tage in unserer Partnerstadt St. Avertin in Frankreich. Bei der Ankunft am „Collège Jules Romains“ wurden wir mit Spannung von unseren Gastfamilien erwartet. An Tag zwei unserer Reise besuchten wir den Unterricht mit unseren Austauschpartnern und aßen gemeinsam in der Mensa.

Abends machten wir uns alle „très chic“ und folgten der Einladung des Partnerschaftskomitees von St. Avertin. Gemeinsam mit den offiziellen Repräsentanten der Partnergemeinden Steinbach (Deutschland), Mondim de Basto (Portugal) und Baienfurt gab es ein großes Abendessen auf dem Schlossgelände.

Den nächsten Tag verbrachten wir in Tours. Nach einer lustigen Stadtrundfahrt in einem „Petit Train“, erkundeten wir auf eigene Faust die Stadt. Auch der Kathedrale und der Basilika zu Ehren des heiligen Sankt Martins, statteten wir einen Besuch ab. Das „Festival d’horizontes“ öffnete seine Tore um 16 Uhr. Wir hatten großen Spaß bei internationalen Konzertauftritten, Marktständen und leckerem Essen.

Trotz der mittlerweile 37 Grad wurde es am Sonntag königlich. Das Schloss Chenonceau mit seinen herrlichen Gärten war wirklich schön. Wir fanden auch alle wieder aus dem Irrgarten hinaus.

Nachmittags wurden wir bei einer feierlichen Zeremonie auf dem Festivalgelände von Bürgermeister Laurent Raymond und Bürgermeister Günter A. Binder offiziell begrüßt. Beide wünschten sich das Bestehenbleiben des Schüleraustauschs unserer beiden Gemeinden und sagten uns ihre Unterstützung zu.

Am Montag war auch schon der letzte Tag unserer Reise. Das Städtchen Amboise, herrlich gelegen an der Loire, mit seiner imposanten Schlossanlage, hat uns schwer beeindruckt. In Leonardo da Vincis Geburtsstadt verbrachten wir einige Zeit und picknickten am Ufer der Loire. Nach so vielen tollen Erfahrungen fiel jedem von uns der Abschied am Dienstag sichtlich schwer. Wir waren uns alle einig: es muss ein Wiedersehen geben! Bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde Baienfurt mit ihrer Partnerschaftsbeauftragten, Marion Stephan und bei der Bürgerstiftung für die Bereitstellung des Bürgerbusses.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere Französischlehrerin, die den Austausch organisierte und unseren Lehrer Daniel Kneer, der uns sicher über fast 2000 Kilometer gefahren und begleitet hat. Merci à tous!