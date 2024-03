Acherner Tanzsporttage

Vergangenes Wochenende lud der TSC Achern bereits zum zwölften Mal zum Turniertag in die Schlossfesthalle nach Großweier ein. Unter den zahlreich angereisten Paaren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fand an diesem

Wochenende auch das Ravensburger Tanzpaar Marianne Bauer und Siegmund Lassak den Weg zu dieser Tanzsportveranstaltung. Für den Ravensburger ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. gingen die Beiden in der Leistungsklasse der Masters IV-Standard an den Start. Ihre Art die Tänze zu interpretieren, überzeugte gleichermaßen Wertungsrichter und das fachkundige Publikum, welches die Paare während des Turniers begeistert anfeuerte. Durch ihre dynamische und ausgewogene Performance gewannen Marianne und Siegmund alle 5 Tänze und erreichten überlegen Platz 1 von insgesamt fünf Paaren in dieser Leistungsklasse.