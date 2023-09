Abschied und Willkommen an der Schule am Schlosspark

Nach einem ereignisreichen Schuljahr, das uns viele unvergessliche Momente bescherte, stehen Veränderungen in unserer Schulgemeinschaft an. Wir verabschieden einige langjährige Kolleginnen und Kollegen und heißen gleichzeitig neue Mitglieder herzlich willkommen.

Frau Simone Martin, eine geschätzte Lehrerin und Kollegin, kehrt mit einem strahlenden Lächeln zu ihrer Stammschule in Bad Schussenried zurück. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und wünschen ihr für ihren weiteren Weg nur das Beste. Theresa Franke bereitet sich auf die bevorstehende Elternschaft vor, während Herr Frank Rotte sich eine wohlverdiente Auszeit in Form eines Sabbatjahres gönnt. Ihr Beitrag und Engagement werden in unserer Schulgemeinschaft spürbar fehlen. Auch Leon Bentele, unser engagierter FSJler, verabschiedet sich, um sich auf sein Studium vorzubereiten. Wir sind stolz auf seine Entwicklung und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Bildungsweg.

Gleichzeitig begrüßen wir neue Kolleginnen und Kollegen herzlich: Frau Elvina Mahmutovic, von der Gemeinschaftsschule Ravensburg kommend, und Rabia Aykac, von der Realschule Wangen, bringen frische Ideen aus dem Referendariat mit. Ebenso heißen wir Frau Cora Lebherz von der Sechslindenschule Pfullendorf, Frau Maria Feser von der Grundschule Aulendorf und unsere neue FSJlerin Frau Sina Wohnhas willkommen. Auch unseren neuen Hausmeister René Imhof begrüßen wir mit offenen Armen. Wir sind gespannt auf die Bereicherung, die sie für unsere Schulgemeinschaft darstellen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ein herzliches Dankeschön gilt auch unseren geschätzten Kolleginnen Regina Häußler, Inge Straub und Hiltrud Saile, die weiterhin fest an der Schule am Schlosspark arbeiten und einen wichtigen Beitrag zur Kontinuität unserer Bildungseinrichtung leisten.

Abschließend möchten wir unseren Dank und unsere besten Wünsche an alle richten, die uns verlassen haben, sei es für immer oder vorübergehend, sowie an die neuen Gesichter in unserer Schulgemeinschaft. Das kommende Schuljahr verspricht spannende Herausforderungen und aufregende Abenteuer, die wir gemeinsam meistern werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, weiterhin eine Schule zu sein, in der wir „gemeinsam stark“ lernen.