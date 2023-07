Meine Heimat

Abiturienten am Bildungszentrum St. Konrad

Ravensburg / Lesedauer: 2 min

Am Katholischen Freien Gymnasium des Bildungszentrums St. Konrad haben in diesem Jahr folgende Schülerinnen und Schüler ihr Abitur bestanden (Namen in alphabetischer Reihenfolge): Merlin Assfalg, Lisa Baumeister, Lukas Baumeister, Viktor Bayer, Felix Bentele, Klara Blick, Marie Bogenrieder, Ida Bubik, Wolfgang Büchele, Amon Chis, Lea Daiker, Lara Decker, Greta–Marie Dennenmoser, Marco Denzel, Maike Detzel, Roman Dreher, Arijana Dzafic, Benjamin Eyrich, Tom Faller, Jessica Fischer, Victor Fischer, Danie Fuchs, Ruth Gindele, Celina Heng, Jonas Klein, David Knoch, Florian Lebherz, Judith Lüdtke, Emilie Marschall, Sophie Merz, Kevin Müller, Nelli Neigert, Anna Nolte, Sunny Petrovic, Marek Pfiffner, Lukas Pfitzer, Miadel Pooß, Frederic Poppe, Leonie Rathgeb, Leonie Remsch, Jonas Rieger, Smilla Rist, Teresa Röschard, Anouk Rost, Celina Roth, Hirad Sardashti, Martin Schindler, Kilian Schmeh, Carolin Schwarz, Lea Sterk, Anna Sträßle, Niko Venghaus, Jakob Wagner, Julius Weikert und Lina Zauke.