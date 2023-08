Abendgottesdienst in Reute mit Werners Akkordeon–Ensemble

Im Rahmen der sommerlichen OPEN–AIR–Gottesdienste hat die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee am Sonntag nach Reute eingeladen. Festplatz war beim früheren Landjugendheim bei den „Drei–Eichen“ am Ortseingang aus Richtung Bad Waldsee. Traditionsgemäß wurde hier jahrzehntelang auch der Festgottesdienst an Fronleichnam mit anschließendem Gemeindefest begangen. Durch eine Schenkung vor etwa 50 Jahren kam diese idyllisch gelegene Parzelle mit den jahrhundertalten Eichen ins Eigentum der Kirchengemeinde Reute.

Freudig überrascht wurden die gut 70 Gläubigen von Akkordeonklängen. Schnell wurde es den Besuchern klar, dass es sich bei den Akteuren um zwei Brüder von Pfarrer Stefan Werner mit ihren Familien handelte. Aus Beffendorf bei Oberndorf am Neckar überzeugte die Verwandtschaft von einer musikalischen Familie des Pfarrers. Am Abend des sehr heißen Sonntags richteten sich die Blicke immer wieder zum Himmel: Gibt es ein kühlendes Nass? Ja, es kam auch pünktlich zum Beginn des Freiluft–Gottesdienstes. Doch auch mit Schirmen konnte zu den Klängen der Musikerinnen und Musiker gesungen werden.

Die mächtigen Eichen inspirierten Pfarrer Stefan Werner bei seiner Predigt, eine Beziehung zu den Menschen herzustellen. Worte wie „Dieser Mann steht da, wie eine alte Eiche“, oder auch „Meine Nachbarin, schlank wie eine Pappel“, seien bekannte Redewendungen. Und weiter: „Sind wir auch festverwurzelt im Leben, wie diese Eichen“? Zur Baumkrone: „Hier spiegeln sich unsere Sehnsüchte und Wünsche wieder“. Das umfangreiche Blattwerk kann die Frage aufwerfen: „Was habe ich in meinem Leben erreicht, bringe ich auch Früchte?“ Am Lebensabend heißt es ganz oft: „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“.

In den Fürbitten stand der schreckliche Ukrainekrieg sowie das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer im Fokus. Nach einer Lesung von Ottmar Schmid (der Regen hatte schon längst aufgehört) erteilte Pfarrer Werner den Segen. Mächtigen Beifall gab es anschließend nochmals für die Musikanten: Ein besonderer Gottesdienst am besonderen Ort mit besonderen Akteuren: „Werners Akkordeon–Ensemble mit dem Brüdertrio Stefan, Eugen und Georg samt Familien haben in Reute einen starken Eindruck hinterlassen“, so der allgemeine Tenor auf dem Nachhauseweg.