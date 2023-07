Abendfüllendes Konzert im Prisma

Luisa Jobke startete mit Webbers 'I don't know how to love him' gekonnt. Anna Martinez Schellong sang J. Denvers 'Country Roads' mit anschließend perfektem Radschlag! Ihr 'Castle on a cloud' forderte Stimmkraft in allen Registern, kein Problem für das junge Talent. Fabio Daettlaff wählte mit 'Musik sein' ein Liebeslied an die Musik. Judith Rundel folgte mit zwei Songs aus 'Frozen', die sie klangschön vortrug. Zum französischen Nationalfeiertag präsentierte Nele Homes das Chanson 'Les Feuilles Morts' von Prévert, was nicht nur die Lehrerin zu Tränen rührte. Neles zweiter Beitrag 'Never enough' erklang pointiert. Julia Stehle wagte sich gekonnt an Ridings 'Lost without you' und 'Don't stop believin', eine Symbiose aus lyrischem Text und Melodie.

Magdalena Bohner stellte sich mit 'Evermore' (Die Schöne und das Biest) und mit Ed Sheerans 'I see fire' perfekt mit starker Stimme vor. Lena Lemmle begeisterte mit 'Always remember us this way' (Lady Gaga). Die rockige Begleitung ihres 'Diamonds' (Rihanna) kam aus orchestraler Konserve. E. Presley schuf einst 'Can't help falling in love with you', das Lia Lemmle sanft interpretierte. Sudols 'Almost lover' gelang ihr in warm timbrierter Stimme. Jule Unger, zweifellos Superstar der Klasse, erfreute die Gäste mit 'Speechless' aus Aladdin, einer Naomi Scott gleich. Becker–Schramm: „Auch ich bin speechless“. F. Künstlers 'Kleiner Fingerschwur' ging Jule mit der Frage an: „kann ich das überhaupt?“ Und ob sie das konnte — bravourös! Martha Geiger hatte gerade mal vier Stunden Schlaf nach 24–Stundendienst in der Klinik und kam dennoch tatendurstig auf die Bühne. Mit M. Johnsons 'Human' bewies sie Emotion, wohl auch Umschreibung ihres Arztberufs und tat es Chr. Perri gleich. Ihren zweiten Vortrag eröffnete die Lehrerin mit „auf zum ESC, wir Deutschen schicken doch stets die Falschen“. 'My hometown' war der Beweis! Georgios Sidiropoulos, dritter Allstar, betrat mit Gitarre scherzend die Bühne und überraschte mit L. Cohens 'Hallelujah', dann mit Eigenkomposition 'Alien' und schließlich mit Robbie Williams' populärem 'Angels'. Hochverdienten Schlussapplaus gab es für die jungen Künstler und für ihre Lehrerin ein sommerliches Blumengebinde.