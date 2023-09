ABC Schützen auf dem Döchtbühl

Seit Freitag hat die Döchtbühlschule knapp 80 neue Schülerinnen und Schüler: Die neuen Erstklässler wurden in der Mensa feierlich eingeschult.

Dieses Schuljahr beginnen drei erste Klassen mit dem Lernen auf dem Döchtbühl. Jede Klasse bekam eine eigene Feier, so war nicht nur für die Erstklässler ausreichend Platz vorhanden, sondern auch für deren zahlreiche Gäste, die dem ersten Tag im Schulleben mit ihrer Teilnahme zu einem besonderen Tag werden ließen.

Zuerst begrüßte Rektor Frank Wiest die jüngsten Schulkinder und wünschte ihnen allen einen guten Start. Danach bestaunten die Kinder das Theaterstück, das jeweils von einer anderen zweiten Klasse vorgeführt wurde. Geschrieben haben das kurzweilige Stück, in dem es darum ging, eigene Stärken zu kennen und die der anderen wertzuschätzen, zwei Lehrerinnen an der Schule. Nach einem interreligiösen Segen ging es dann mit der Lehrerin und der Schultüte in das Klassenzimmer zum ersten Unterricht.

Währenddessen pflanzte jede Familie einen Mammutbaum für ihr Kind und alle Gäste wurden danach von den Neuntklässlern bewirtet. Diese schenkten Kaffee aus und boten liebevoll belegte Brote mit frischen Kräutern aus dem Schulgarten an.

Hier die Klasse 1b mit Kristina Fötsch rechts und Sprachlehrerin Anja Reisch. (Foto: Stefan Betz )

Die strahlenden Erstklässler der 1c mit Anna Lena Ege. (Foto: Stefan Betz )