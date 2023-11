95 kleine Einsteins forschen mit großem Spaß

Was kann die geheimnisvolle Brausetablette? Was ist der etwas andere Feuerlöscher? Und wie kann Knete gleichzeitig fest und flüssig sein?

Mit diesen und noch anderen Fragen beschäftigten sich 95 Viertklässler*innen einen ganzen Samstagmorgen lang beim „Little-Einstein-Forschertag“ am Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg. Wie bereits die letzten Jahre konnten Lehrer*innen der Naturwissenschaften am 11. 11. viele neugierige Forscher*innen aus unterschiedlichen Grundschulen rund um Ravensburg am AEG begrüßen und den Bereich MINT (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) erleben lassen. Hilfe hatten sie hierbei von engagierten Schüler*innen der siebten Klassen sowie der Oberstufe.

Die Kinder durften in Kleingruppen den ganzen Vormittag lang Filme mit dem iPad drehen, kleinere physikalische sowie chemische Versuche durchführen und Roboter programmieren.

Die Viertklässler*innen hatten hierbei viel Spaß, arbeiteten höchst konzentriert und konnten hoffentlich viel neues Wissen, viele neue Eindrücke und die Begeisterung für MINT mit nach Hause nehmen.