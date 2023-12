73 Kilometer durch die nasse, neblige und kalte Nacht

Diese Läufe können nur „Laufverückte“ mit machen. Seit 13 Jahren findet im November der Privat organisierte KoBoLT Lauf (Koblenz-Bonn-Trail-Lauf) mit Start in Bonn- Oberkassel statt. Angeboten werden drei Strecken; Der KoBoLT mit 140 Kilometer und 4440 Höhenmetern, der kleine KoBoLT mit 99 Kilometern und 3360 Höhenmetern und der Auge um Auge Lauf mit 73 Kilometern und 2800 Höhenmetern. Pro Lauf sind nur 40 Starter zugelassen.

Silvia Gropper und Günther Leykum von der Laufgruppe Bad Waldsee stellten sich mit weiteren 38 Startern der echten Herausforderung beim 73 KM Auge um Auge Lauf. Der Start erfolgte um Mitternacht bei Vollmond am Rheinufer in Bonn. Über den Rheinsteig ging’s vorbei am Kloster Heisterbach über den Petersberg, Drachenfels, Löwenburg bis zum Wendepunkt bei Kilometer 36,5 am Auge Gottes. Zurück auf dem gleichen Weg änderten sich die Wetterverhältnisse. Bei leichtem Nieselregen, unter 0 Grad und Nebel war der wunderschöne Trailweg plötzlich schwierig zu laufen.

Es gibt keine Streckenmarkierungen, nur die Rheinsteig Symbole an den Bäumen. Mehrere Teilnehmer haben sich kurzfristig verlaufen und dadurch Zeit eingebüßt. Silvia und Günther aber waren mit dem Navi auf der Uhr unterwegs und konnten so Morgens um 7.00 Uhr in den Sonnenaufgang laufen. Bei der jetzt guten Sicht waren die letzten fast vier Stunden eine große Erleichterung. Nach 10:48:00 Stunden finishten Silvia und Günther Hand in Hand die 73 Kilometer mit den 2800 Höhenmetern. Überglücklich und rechtschaffen Müde freuten sie sich auf Gesamtplatz 12 und 13 von 38. In ihren Altersklasse aber waren beide nicht zu schlagen und sicherten sich die hervorragenden ersten Plätze.