6.000 Euro für Ravensburger Fußball-Nachwuchs

Die BW-Bank Ravensburg ist in der Region tief verwurzelt, und sie liegt ihr am Herzen. Deshalb engagiert sich das Geldinstitut auf vielfältige Weise im oberschwäbischen Raum. Aktuell unterstützt die BW-Bank Ravensburg die regionale Jugendförderung im Fußball mit ihrer Jahresspende. Konkret erhält der Fußballverein (FV) Ravensburg eine 6.000 Euro-Spende für das Nachwuchsförderzentrum.

Beginn einer neuen Ära für den Oberligisten: Mit dem neuen Nachwuchsförderzentrum erweitert der FV Ravensburg seine Sportanlagen und legt die Basis für die eigene Zukunft. Mit dem zusätzlichen Trainingsgelände kann der Fußballverein seine Jugendarbeit künftig gezielt ausbauen.

„Sport fördert Leistung und soziale Kompetenzen gleichermaßen. Als BW-Bank übernehmen wir Verantwortung für unsere Region und unterstützen gerne das Nachwuchsprojekt des FV Ravensburg“, sagt Markus Kistler, Leiter des Bereichs Unternehmenskunden Baden-Württemberg Süd-Ost der BW-Bank. „Denn junge Talente sind unsere Zukunft ‐ im Sport ebenso wie im Berufsleben“, meint er.

Der Spendenscheck wurde am 24. Oktober von der BW-Bank Ravensburg an den Vereinsvorstand des FV Ravensburg, Roland Reischmann, und an den Sportdirektor des FV Ravensburg, Fabian Hummel, übergeben. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der BW-Bank. Der Zusammenhalt in der Region ist für uns als Verein die Basis des Erfolgs“, sagt Roland Reischmann.