50 Schüler*innen erreichen Abitur im Jubiläumsjahr

Das AEG feierte dieses Jahr sein 50–jähriges Namensjubiläum, während 50 Abiturient*innen in diesem Jubiläumsjahr auf ihr bestandenes Abitur stolz sein durften und beim Abiball Grund zum Feiern hatten.

„Es zählt der Mensch, den wir vor uns haben, nicht seine Noten“, mahnte Anne–Mareen Arold kritisch in ihrer Scheffelpreisrede beim Abiball am 11. Juli im Kultur– und Kongresszentrum an und schlug vor, das System Schule, das enormen Leistungsdruck vermittle und teilweise vorbei am echten Leben sei, noch einmal zu überdenken. Thomas Sugg in seiner Rolle als Elternvertreter und Vater eines Abiturienten erteilte an diesem Abend hingegen den jungen Absolvent*innen auf amüsante Weise konkrete Ratschläge für dieses „echte Leben“ — in Anlehnung an Mary Schmichs Rede „Everybody’s free (to wear sunscreen)“. „Haben Sie keine Angst vor der Zukunft oder verstehen Sie wenigstens, dass es überhaupt nichts bringt, sich dauernd Sorgen zu machen!“, lautet einer seiner Ratschläge, den auch das AEG den Abiturient*innen mitgeben möchte.

Das Albert–Einstein–Gymnasium freut sich über die Leistung der folgenden jungen Menschen, denen an diesem Abend das Zeugnis über das bestandene Abitur übergeben werden konnte: Anne–Mareen Arold, Ronja Bayer, Simon Blomberg, David Braun, Anna–Sophia Breuninger, Anela Celahmetovic, Magdalena Dewald, Daniel Djokic, Jessica Dörrer, Nell Fitzgerald, Julie Frank, Pia Füßinger, Jonathan Geiser, Vivien Gläser, Luca–Charlot Goldenbaum, Theodor Hangleiter, Sarah Hartwig, Elisa Held, Robin Kellermann, Yven Kius, Anouschka Knauth, Joel Koch, Selina Köhle, Karla Künstner, Paul Lang, Constantin Längst, Eric Lauterbach, Konstantin Lepper, Sina Lorch, Leon Marquardt, Melina Marxer, Noah Melz, Mika Nosper, Lea Pfeiffer, Vico Pfuderer, Felicitas Preißhofen, Antonia Reischmann, Paul Richtmann, Nina Sachs, Roman Schuler, Eva Siegel, Luca Steinhauser, Ben Strobel, Bastian Strunk, Julius Sugg, Viola Villa, Alexander Vollmar, Emily von Lieres und Wilkau, Jule Walter, Malte Waxenberger. 14 Abiturient*innen erreichten eine Eins vor dem Komma und erhielten diverse Preise, Jahrgangsbeste war Pia Füßinger mit einem Traumschnitt von 1,0. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft!