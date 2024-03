5. DVOS-Jugendsteeldartturnier beim DCR Bad Waldsee e.V.

Auch in diesem Jahr veranstaltete der Dartclub Rainbow Bad Waldsee e.V. in seinem Clubheim in Enzisreute wieder ein Jugendsteeldartturnier im Rahmen der JSD-Rangliste des Dartverband Oberschwabens. 14 Jugendliche aus dem Einzugsgebiet des DVOS e.V. spielten mit viel Ehrgeiz und Spaß um möglichst viele Punkte in der DVOS-JSD-Gesamtwertung.

Als Aufwärmphase wurden die Jugendlichen in 3 Gruppen gelost. Hier spielten sie dann Jeder gegen Jeden von 501 runter und mussten mit einem Doppelfeld zweimal ausmachen um das Spiel für sich zu gewinnen. Danach wurde Jeder, je nach Platzierung, in einen Doppel-KO-Plan eingetragen. Dies bedeutet, dass man zweimal verlieren durfte, bevor man ausgeschieden ist. Hier musste man zudem dreimal checken um das Spiel zu gewinnen.

Nach vielen spannenden und knappen Spielen, bei denen auch das Kopfrechnen geschult wurde und diesen tollen Highlights: Jonathan Adam: 1x19SG, 1x180 / Nevio Haas: 1x180, 111HF, 104HF / Valandis Michailidis: 1x17SG, 1x20 SG /

Maximilian Schneider: 2x 180, 1x 18SG, 1x19SG, 1x20SG, durfte sich Valandis Michailidis von den Black Star Darters ohne Spielverlust über seinen ersten Pokal für den 1. Platz vor Maximilian Schneider vom DC Lonetal Bernstadt freuen.

3. Platz: Nevio Haas (FlightClub Immenried), 4. Platz: Jonathan Adam (Dart-Schützen Gomaringen), 5. Platz: Philipp Bornschlegl (Dartfreunde Bergatreute), Lukas Czaja (FlightClub Immenried), 7. Platz: Marcel Maier (DCR Bad Waldsee), Lasse Eberhardt (WSV Mehrstetten), 9. Platz: Norik Pelzer (Black Star Darters), Julian Gunia (WSV Mehrstetten), Leonhard Kästle (Dartfreunde Bergatreute), Tom Wiedemann (SV DT Untermarchtal), 12. Platz: Andreas Stoll (1.DC Hochsträß Lorenz Mark (Dartfreunde Bergatreute)

Zur Belohnung für ihre tollen Leistungen bekamen die Plätze 1-3 Pokale und alle anderen Teilnehmer einen kleinen Preis. Wir danken allen für ihr Kommen und gratulieren zu ihren Erfolgen. Good Darts wünscht der DCR Bad Waldsee e.V.