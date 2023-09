47 SchulanfängerInnen an der Schule Berg

Wir freuen uns, dass wir wieder „komplett“ sind und starten mit 47 ErstklässlerInnen ins neue Schuljahr! Die Kinder wurden zunächst in einem feierlichen Gottesdienst und danach in der Festhalle der Gemeinde Berg herzlich willkommen geheißen. Lebhaft und voller Vorfreude beginnen sie nun das Schuljahr in den Klassen 1a und 1b, sowie in der Vorbereitungsklasse. Foto: Sylvia Hellweg-Volk

