47 Pflegeauszubildende und -studierende beginnen am EK

„Herzlich willkommen in der Oberschwabenklinik“ war im November auf einem selbst gezeichneten Plakat im Eingangsbereich des St.-Elisabethen-Klinikums (EK) in Ravensburg zu lesen. Begrüßt wurden 47 neue Pflegeauszubildende und -studierende, die bereits seit dem 1. September den Theorieunterricht an der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben besucht hatten und nun in die erste Praxisphase starten. Davon machen 32 eine Ausbildung als Pflegefachfrau/-mann, neun absolvieren die Pflegefachfrau mit der Vertiefung Pädiatrie, sechs studieren im Bachelorstudiengang Pflege.

Bei der Willkommensveranstaltung erhielten die jungen Pflegeauszubildenden an zwei Tagen neben Informationen über das Leistungsangebot der Oberschwabenklinik (OSK) eine Hausführung und Informationen zum Praxisalltag, den sie zukünftig auf verschiedenen Stationen erleben werden. Auch die Abläufe bei akuten Notfällen wurden durch praktische Reanimationstrainings geübt sowie die Hygienemaßnahmen im Klinikum nochmal genau in den Blick genommen.

Die Pflegeausbildung bei der OSK dauert drei Jahre. Beim ausbildungsintegrierten Studium hat man neben dem Unterricht an der Gesundheitsakademie auch wöchentlich Vorlesungen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU). Nach dem Pflegexamen nach drei Jahren studieren die Pflegefachpersonen drei weitere Semester lang in Vollzeit an der RWU und erwerben nach insgesamt 4,5 Jahren zusätzlich zur abgeschlossenen Ausbildung den Bachelor of Arts in Pflege.

Für den Ausbildungsstart im April und September/Oktober 2024 sind an beiden OSK-Standorten in Ravensburg und am Westallgäu-Klinikum in Wangen noch Plätze frei. Wer Interesse an diesem sinnstiftenden und abwechslungsreichen Beruf hat, kann sich per Mail an [email protected] bewerben oder über unsere Ausbildungshotline (auch per WhatsApp) unter Telefon 0173/6646974. Zudem gibt es in Ravensburg (0751/872542) und in Wangen (07522/961475) eigene Ansprechpartner für die Ausbildung.

Insgesamt hat die OSK mehr als 200 Ausbildungsplätze in Berufen mit Verantwortung und Perspektive. Interessierte finden auf www.oberschwabenklinik.de Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten.