43 Schulklassen nehmen an „Be Smart — Don’t Start“ teil

Seit mehr als 20 Jahren findet der bundesweite Präventionswettbewerb „Be Smart — Don’t Start“ für rauchfreie Schulklassen statt, an dem sich auch der Landkreis Ravensburg beteiligt. Insgesamt sagten 43 Schulklassen aus dem Landkreis Ravensburg im Zeitraum von November 2022 bis April 2023 „Nein“ zu Zigaretten, E–Zigaretten, Shishas, E–Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form. Wir sagen: „Starke Leistung und bleibt weiterhin rauchfrei!“

Im Rahmen des Wettbewerbs wird unter den teilnehmenden Schulklassen auch ein Landkreispreis in Form eines erlebnispädagogischen Tages für die ganze Schulklasse im Wert von 1000 Euro verlost. Im vergangenen Schulhalbjahr ging der Preis an die Klasse 7a des Hans–Multscher–Gymnasiums in Leutkirch.

Wer Fragen zu oder Interesse am Präventionswettbewerb hat, kann sich an die Kommunale Suchtbeauftragte/Beauftragte für Suchtprävention, Frau Potenza, unter Telefon 075/853117 oder per Mail an [email protected] wenden. Weiterführende Infos gibt es online unter www.besmart.info