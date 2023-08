33 verschiedene Heilkräuter in jedem Büschel

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, sind im Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee wieder Kräuterbüschel gebunden und von Pfarrer i. R. Josef Mattes geweiht worden. Unter Anleitung der Allgäuer Wildkräuterführerin und Aromatherapeutin Irene Bänsch kamen dabei heuer insgesamt 33 Arten von Heilpflanzen wie Baldrian, Frauenmantel, Hopfen, Johanniskraut, Königskerze, Minze, Ringelblume, Salbei, Schafgarbe, Sonnenhut und Weizen zum Einsatz und ergaben farbenfrohe Büschel.

Der Tradition folgend besinnen sich die Gläubigen auch heute noch auf die Kraft von Heilpflanzen, die, zu kleinen Sträußen gebunden, Haus und Hof vor Unwetter und anderen Gefahren schützen sollen. Irene Bänsch gab den teilnehmenden Seniorinnen im Wohnparkfoyer wieder interessante Informationen über diese Pflanzen und informierte kurzweilig über deren jeweilige Heilkraft bei körperlichen oder seelischen Beschwerden. So empfahl sie bei Schluckbeschwerden in der Erkältungszeit ein Salbeiblatt zu kauen oder als Tee aufzubrühen, weil sich dieses Heilkraut aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung als „Schmerzkiller“ empfehle.

Dieses Mal brachte die Kräuterfachfrau insgesamt 33 verschiedene Heilkräuter zur Verarbeitung mit in die Seniorenwohnanlage — so viel wie nie zuvor. Gesammelt hat sie diese Pflanzen in ihrem Garten in Kümmerazhofen sowie im angrenzenden Altdorfer Wald. „Der tagelange Regen Anfang August hat den Heilkäutern nochmals einen richtigen Schub gegeben“, erläuterte Irene Bänsch, während sie den Frauen ein paar Stängel der orangeroten Ringelblume zuteilte, die den Kräuterbüscheln zu schöner Farbenpracht verhalfen.